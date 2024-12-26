تسجيل (340) حالة اعتداء جنسي للوافدين إلى القضارف جراء الحرب في السودان

القضارف: الطيب علي

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، تسجيل (340) حالة اعتداء جنسي منذ يناير من العام الحالي وحتى الآن جراء الحرب الدائرة في السودان. في وقت أكدت فيه أن العديد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها خاصة من الوافدين للولاية من مناطق النزوح بسبب الوصمة الاجتماعية.

وأشار استشاري الطب الشرعي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف د. عبد الرحيم محمد إلى أن الإنتهاكات وصلت إلى بعض الفتيات فى أعمار صغيرة، ونوه إلى إبلاغ إحدى السيدات عن حدوث حالة إنجاب لابنتها ذات الـ16 ربيعاً نتيجة لاعتداءات الحرب.

ودعا خلال ورشة برنامج المناصرة الإعلامية لقضايا العنف ضد المرأة والطفل والتي نظمتها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة بلان العالمية بالسودان بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان إلى أهمية توعية النساء بضرورة الإبلاغ عن أي حالة اعتداء توطئةً لاتخاذ التحوطات العلاجية اللازمة في تلك الحالات من قبل وزارة الصحة والمنظمات والجهات المعنية بالأمر.

ونوه إلى أنّ ولاية القضارف تولي اهتماماً كبيراً بمعالجة حالات الاعتداء.

كما شدد على أهمية الإعلام ومساهمتة في معالجة المشكلة عبر التوعية اللازمة، وأشار لوجود بعض الاعتداءات داخل مراكز الإيواء.

وكشف عن حدوث تلف بالمخازن لبعض أدوية الطوارئ الخاصة بحالات الاعتداءات الجنسية والتي من بينها حبوب منع الحمل.

فيما قالت أخصائي النساء والتوليد د. هناء عبد الرحمن ابن عوف، إن العلاجات التي تستخدم في علاج الأمراض المنقولة جنسياً وحالات الاعتداء متوفرة حالياً بمساعدة المنظمات العاملة في المجال. وأعلنت استجابتهم لكافة حالات الاعتداء الواردة والتعامل معها.

وأشارت إلى أن هناك بعض النساء تعرضن لحالات اعتداء جنسي وعندما يتم التأكد من حدوث الحمل عبر إجراء الفحص لم يعدن للمتابعة مرة أخرى.

وكشفت عن إجراء عمليات إجهاض لحالتين بعد مرور 90 يوماً من الحمل، كما أشارت إلى أن هناك أربع أسر اقتنعت بإبقاء المواليد للعيش في كنفها.