اكتمال الترتيبات لجلوس (25,833) طالباً وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية في مصر

كتبت: سوسن محجوب

أعلن سفير السودان بمصر، الفريق أول عماد عدوي، عن اكتمال الترتيبات لجلوس 25,833 طالبا وطالبة، لامتحانات الشهادة السودانية بمصر في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، منهم 810 طلاب في محافظة أسوان، و2,139 طالبًا في محافظة الإسكندرية.

وطمأن السفير، أولياء الأمور، وناشدهم إلى ضرورة عدم تكدس الطلاب وذويهم أمام مراكز الامتحانات، واحترام قوانين البلد المُضيف.

وأوضح أنّ البعثة قامت بتشكيل لجنة عليا برئاسة الملحق الثقافي للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

من جانبه، نوّه المستشار الثقافي بالسفارة د. عاصم أحمد حسن إلى تسليم الطلاب أرقام الجلوس، فيما تُجرى عملية معالجة لعدد منهم.

وأوضح أن ھناك 180مراقباً، 200 مشرف، و200 رجل أمن، لافتاً إلى أنهم تسلموا أوراق الامتحانات التي تزن نحو 3 اطنان، في 125 حقيبة، وسيجرى نقلها إلى مراكز الامتحانات.