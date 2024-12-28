والي القضارف يطالب المركز بضخ مزيد من الأموال لمقابلة عمليات الحصاد

القضارف: الطيب علي

طالب والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، المركز بضخ المزيد من الأموال لولاية القضارف لخصوصية الولاية الزراعية وحوجتها للنقد لمقابلة عمليات الحصاد، فى وقت شدد فيه مزارعون على أهمية رفع سقوفات السحب اليومية لمقابلة عمليات الحصاد بالقضارف، مشيرين لأهمية صياغة مذكرة ضافية وشاملة من قبل البنوك للمركز لإيجاد المعالجات اللازمة بزيادة السحب النقدي.

كما دعا الوالي، المزارعين لأهمية فتح المزيد من الحسابات البنكية لكل المزارعين لمقابلة الصرف اليومي على عمليات الحصاد.

كما جدّد التزام الحكومة بإحكام الرقابة الفنية والأمنية على عمليات استبدال العملة فى أيامها الأخيرة المتبقية وصولاً للأهداف المرجوة، كما أكد الالتزام التام بكافة الموجهات الاتحادية ومنشورات بنك السودان المركزي لاستبدال العملة.

وكانت اللجنة اللجنة العليا لاستبدال العملة بولاية القضارف عقدت اجتماعاً مشتركاً مع مديري البنوك بالولاية وإسفيرياً مع المديرين التنفيذيين للمحليات، بحضور عدد من المزارعين وتم خلال الاجتماع الاستماع لمشاكل المحليات على مستوى الولاية من خلال المداخلات الإسفيرية للمديرين التنفيذيين حول سير عمليات الاستبدال، مشيرين لضعف شبكات الاتصالات وقلة الأموال الجديدة للبنوك بالمحليات.

كما تعرف الاجتماع من خلال التقارير التي قدمها المزارعون على المشاكل التي تعوق عمليات حصاد المحاصيل الزراعية بسبب ضعف السحب اليومي.