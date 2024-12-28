وزير الخارجية وسفير السودان بمصر يقرعان جرس انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بالقاهرة

القاهرة: السوداني

قَرَعَ وزير الخارجية السفير علي يوسف فور وصوله إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية، جرس امتحانات الشهادة السودانية بمركز مدرسة السعيدية بالجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتفقد علي يوسف يرافقه سفير السودان بالقاهرة السفير عماد الدين عدوي، ولجان الامتحانات ، التجهيزات الطبية وسير اللجان بالشكل المطلوب، وطمأنوا أولياء الأمور حول سير الامتحانات.

ويجلس 28 ألف طالب وطالبة في 17 مركزاً بمحافظات القاهرة المختلفة، معظمها بمحافظة القاهرة.

وفي السياق، أعلن المستشار الثقافي بالسفارة د. عاصم أحمد حسن، صباح اليوم السبت، بدء امتحانات الشهادة بعدد 29 مركزاً، مؤكداً أنّ الجلسة الأولى قد تمت بنجاح وتنسيق وانسجام تام بين كافة المكونات العاملة، بدايةً من السفارة السودانية والسلطات المصرية ممثلةً في وزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات بالبلاد، مشيداً بالدعم الذي وفرته للسلطات المصرية ومديري المدارس المصرية على التسهيلات المقدمة لعقد الامتحانات.