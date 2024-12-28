والي القضارف يقرع الجرس إيذاناً ببدء امتحانات الشهادة السودانية للعالقين للعام ٢٠٢٣

القضارف: الطيب علي

قرع والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد إدريس ظهر اليوم بمدرسة الأميرية الثانوية بنات ببلدية القضارف، الجرس إيذاناً ببداية امتحانات الشهادة السودانية للعالقين للعام ٢٠٢٣ م وذلك بحضور المدير العام لوزارة التربية والتوجيه ولجنة أمن الولاية، حيث بلغ عدد الممتحنين أكثر من ٢٩ ألف طالب وطالبة بما فيهم الطلاب النازحين موزعين على ١٢٩ مركزاً.

وطمأن الوالي، الطلاب وأسرهم بأنه قد تم وضع الترتيبات في كافة المحاور من إعداد مراكز الامتحانات وتأمينها وتزويدها بالخدمات، بالإضافة إلى ترحيل الطلاب، وعبر عن أمنياته بأن يحقق الطلاب نتائج مشرفة.

من جهته، أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه الأستاذ الفاتح الصافي حمزة، أن هذه الامتحانات تعتبر نوعية وتجئ بعد جهود حثيثة بُذلت من أجل قيامها، داعياً الممتحنين إلى الاجتهاد والمثابرة لبلوغ النجاح المطلوب.