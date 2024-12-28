البرهان يطمئن على سير امتحانات الشهادة السودانية وجاهزية المراكز في استقبال الطلاب

البحر الأحمر: السوداني

اطمأن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، على سير امتحانات الشهادة السودانية وجاهزية المراكز في استقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وتفقد المراكز الرئيسية للامتحانات بمحلية سواكن بولاية البحر الأحمر.

كما تفقد أيضاً، المراكز الخاصة بالطلاب النازحين من الولايات الأخرى. ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الذي ظلت تضطلع به وزارة التربية والتعليم في توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية من أجل إنجاح امتحانات الشهادة السودانية.

مشيراً إلى دور سفارات السودان بالخارج في تهيئة وتنظيم مراكز الامتحانات للطلاب خارج السودان.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في تأمين الامتحانات في ظل الظروف الماثلة حالياً بالبلاد.