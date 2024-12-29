مصر تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار في السودان

القاهرة: السوداني

استقبل وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية السوداني د. علي الشريف، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية المصري أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للسودان، والحرص على الوقوف بجانب السودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه.

واستعرض عبد العاطي، موقف مصر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، ورحب بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفي الأمم المتحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية، كما شدد على حرص مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

كما أشار د. عبد العاطي إلى أنه بتوجيهات من الرئيس السيسي، اتخذت الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك في إطار الحرص على مستقبلهم وتمكينهم من أداء امتحانات الثانوية العامة.

وتقدم الوزير د. علي الشريف، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتطرّق إلى ملف الأمن المائي، حيث عكست المباحثات تطابق مواقف البلدين باعتبارهما دولتي مصب على نهر النيل، وشدّدا على ضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين لحماية الأمن المائي لدولتي المصب والتمسك بقواعد القانون الدولي والتوافق في حوض النيل. كما اتفق الوزيران على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ومساندة جهوده في مكافحة الإرهاب.