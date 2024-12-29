30 عيادة تعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بالقضارف

القضارف: الطيب علي

كشفت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ناهد جمعة، عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية بكافة مراكز إيواء النازحين بالولاية بالإضافة إلى التجمعات السكانية الموجودة داخل الأحياء بواقع 30 عيادة بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأشارت في تصريحات أن الخدمات المقدمة تشمل مراكز الإيواء القديمة والجديدة والتجمعات السكانية للوافدين داخل الأحياء عبر خدمات عيادات ثابته وأخرى متنقلة، مشيرة أن إدارتها درجت على تقديم هذه الخدمات والتي تغطي كافة حزم الرعاية الصحية الأساسية والتي تقدم مجاناً، مبينة أن هناك بعض العيادات تم ترحيلها لأقرب مركز لتجمع الوافدين بعد تفريغ بعض المراكز مثل عيادة معهد حاج الحسن الديني التي انتقلت إلى مسجد ود الكبير.

وأضافت أن هنالك 6 عيادات تمت إضافتها حديثاً على أربع محليات شملت الفاو ووسط القضارف وقلع النحل والبطانة لتغطي أكبر التجمعات للنازحين، وتقدمت بشكرها لكل المنظمات التي أسهمت في تقديم برنامج العيادات، وقالت إن الخدمات المقدمة تشمل التحصين والتغذية ومتابعة النمو ورعاية الحوامل وخدمات الأطفال أقل من خمس سنوات والأدوية والمعينات الأخرى.

وناشدت المنظمات في دعم تقديم خدمات العيادات للنازحين للمساهمة في توسعة التغطية في المراكز والتجمعات داخل الأحياء، وشكرت جهود وزارة الصحة لدعمها المتواصل لإنجاح برنامج العيادات.