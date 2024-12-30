لجنة الطوارئ الصحية بالخرطوم: وفاة 9 وإصابة 121 شخصاً بقصف المليشيا خلال أسبوع

الخرطوم: السوداني

كشفت لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، في تقريرها الأسبوعي عن حصيلة القتلى والمصابين جراء الحرب والقصف الذي استهدف المناطق الآمنة.

وبلغت الوفيات 9 حالات، بينما أُصيب 121 شخصاً بجروح متفاوتة خلال الأسبوع الماضي، بسبب القصف المنهجي من قِبل مليشيا الدعم السريع والرصاص الطائش.

وأشار التقرير، الذي تمّ استعراضه خلال اجتماع لجنة الطوارئ الصحية برئاسة مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أحمد البشير فضل الله، أشار إلى إجراء فحوصات طبية لـ614 طالباً وطالبة من الممتحنين للشهادة الثانوية السودانية.

وتلقى هؤلاء الطلاب العلاج في المراكز الصحية الثابتة بمحليتي أم درمان وكرري، التي خصصتها وزارة الصحة ضمن خطتها لدعم الممتحنين صحياً قبل وأثناء الامتحانات.

وسلّط التقرير ،الضوء على الجهود الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة لتعزيز الصحة العامة، بهدف الوقاية من أمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.

وشملت هذه الجُهُود، تقديم محاضرات في مراكز الإيواء، حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، والشراكة مع المنظمات. كما تم تنفيذ زيارات ميدانية وعيادات جائلة في مناطق الريف الشمالي بأم درمان ومحلية بحري.

وأوصى الاجتماع بضرورة التنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية للحد من حالات عض الحيوانات، إضافةً إلى توفير ميزانيات لدعم أنشطة مكافحة نواقل الأمراض والحد من انتشار الأوبئة.