والي القضارف يُوجِّه الأجهزة الأمنية بمحاسبة أي شخص يحمل الفئات النقدية المسحوبة من التداول

القضارف: الطيب علي

توعّد والي ولاية القضارف ورئيس اللجنة العليا لاستبدال العملة بالولاية، الفريق ركن محمد أحمد حسن، بملاحقة من يحملون العملات القديمة المسحوبة من التداول بالمحاسبة. في وقت وجّه فيه جميع الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الطواريء.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي لختام فعاليات استبدال العملة بالقضارف اليوم، أنّ أي شخص يحمل مبالغ قديمة من الفئات المسحوبة سيُعرِّض نفسه للمساءلة والمحاسبة القانونية، واعتبر ذلك غسل أموال ولن يسمح به.

وأضاف: “من يريد أن يقوم بغسل الأموال لن يستطيع أن يفعله بالقضارف”.

وكشف الوالي، عن تدافع وتردد أعداد كبيرة من المواطنين لبنك السودان المركزي صباح اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر وبحوزتهم المبالغ المسحوبة من التداول عقب انتهاء فترة التمديد لعملية الاستبدال منذ الأمس.

ونوه إلى أن فترة الاستبدال الممنوحة كانت كافية سواء كان عبر الإيداع المباشر أو فتح الحسابات.

وتابع الوالي متسائلاً: “لماذا يتدافع العديد من المواطنين للاستبدال بعد انتهاء الفترة المحددة؟”.