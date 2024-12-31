البنك المركزي يمدد فترة استبدال العُملة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الأول من يناير 2025م وحتى يوم الاثنين الـ6 من الشهر نفسه

كتبت: هالةحمزة

‏اعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم غد الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م. ويهدف هذا التمديد لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

‏وناشدت اللجنة المواطنين بالولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.