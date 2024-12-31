*د. جبريل: لن نستطيع تحديد سعرٍ للصرف، لكن نعمل على عدم ارتفاعه. *نسعى لإرجاع التضخُّم إلى رقمين.. وهناك بندٌ للتنمية في الموازنة القادمة. *كل الأموال التي تم استبدالها، نسعى لحرقها بصورة دقيقة، وإذا لم نتشدد سيتم تسريبها إلى الولايات غير الآمنة، مما يزيد من عرض النقود والتضخم.

وزير المالية: وجدنا الكثير من الفساد في أذونات التوريد والموانئ، وكل ممنوع يفتح الثغرات، لذلك فتحنا أبواب استيراد السيارات، وآلاف السيارات تم نهبها من المواطنين

وزير المالية: تقدمٌ كبيرٌ نحو مدني والخرطوم وشمال دارفور، ونتمنى أن يفضي ذلك إلى دحر التمرد.

*بيّـنا للقيادة التشادية أن يتوقّفوا عن دعم المليشيا، لكن يبدو أنّ الإدارة الإماراتية كانت أكثر إقناعاً لهم بالاستمرار.

*كل المعلومات التي تصلنا حتى الآن، أنّ الدعم للتمرُّد من القيادة التشادية لم يتوقّف ويتواصل كل يوم من مختلف الأراضي التشادية.

*بريطانيا لديها مصلحة في تفكيك السودان والسيطرة عليه.. وهذا مشروع إسرائيلي غربي لتفكيك المنطقة العربية ككل.