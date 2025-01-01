مجلس الأدوية: طلبات لقيام مصانع للأدوية بولايات كسلا والشمالية والبحر الأحمر

الشمالية: الطيب علي

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم بأن العام ٢٠٢٥م عام للصناعة الوطنية وبداية الإنتاج المحلي للأدوية، في وقت كشف فيه عن تلقيه طلبات لقيام مصانع للأدوية بولايات كسلا والشمالية والبحر الأحمر.

وقام وزير الصحة الاتحادي بزيارة إلى موقع مصنع لليام للصناعات الدوائية يرافقه الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم ووالي الولاية الشمالية ووزراء الصحة والمالية والاستثمار بالولاية وممثل منظموعة الصناعات وادارة المصنع، وذلك للوقوف على قيام منشآت المصنع وما تم خلال الفترة الماضية من إعداد وتنفيذ للخطط وترتيبات لاكتمال المباني والإنتاج خلال ٦ أشهر.

وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د. علي بابكر أن للمصنع تصورا جاهزا وتمت مناقشته مسبقا وهو نموذج جيِّد يستحق أن توفر له جميع الإمكانيات حتى يصل الى مرحلة الإنتاج.

وفي ذات السياق، وقف الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم يرافقه مدير فرع المجلس بالولاية الشمالية على موقع مصنع المفتاح للأدوية والمستحضرات الطبية للوقوف على سير العمل في المرحلة الاولى من الانشاءات لمباني المصنع.

كما اتبع ذلك اجتماع مفصل مع مالك مصنع المفتاح بمباني فرع المجلس القومي للأدوية والسُّموم بالولاية الشمالية، وناقش الاجتماع، مراحل تنفيذ المصنع من خلال تقديم الخطط وسد الحوجة في عدد من الأصناف.

وأشار بابكر إلى أن مخرجات ورشة الصناعة الوطنية التي أُقيمت في يوليو الماضي بالولاية الشمالية بدأت تؤتى أكلها ووجدت الاستجابة من حكومة الولاية بإنشاء مصانع للأدوية.