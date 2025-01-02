مؤتمر الجزيرة: المليشيا تستبيح “ودراوة” لليوم الثاني وتحرق السوق والمستوصف والجامع وتقتل (4) مواطنين بينهم امرأة

الخرطوم: السوداني

قال مؤتمر الجزيرة في بيان اليوم الخميس، إنّ مليشيا الدعم السريع واصلت جرائمها ضد مواطني مدينة “ودراوة” بمحلية شرق الجزيرة، وأقدمت مليشيا الدعم السريع يوم الأربعاء على قتل (4) مواطنين، وهم: الفاضل عبد الرحيم كباشي، إبراهيم الفكي الصديق، الشيخ عبد السلام وصفاء مبارك عبد الرحيم كباشي.

كما أضرمت المليشيا النار في السوق والمستوصف ومسجد السوق الكبير.

وقال شهود، إن المليشيا جلبت سيارات كبيرة لتحميل المنهوبات ولم تغادر المدينة حتى الآن.