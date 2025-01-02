نائب وزير الخارجية التركي يصل البلاد السبت

بورتسودان: السوداني

يصل البلاد بعد غد السبت، نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دران في زيارة للبلاد تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية د. علي يوسف، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين بالدولة.

ورحّب وزير الخارجية بزيارة المسؤول التركي.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنّ الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المُتطوِّرة بين البلدين والاتصالات التي جرت مؤخراً بين القيادة في البلدين ولتأكيد الروابط التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أنها تأتي أيضاً تأكيداً لاهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووصف الزيارة بالمهمة، حيث إنها تتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال المجيد، وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه.