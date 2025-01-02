حاتم السر: 2025 سيكون عام سودنة الحلول وخروج الدعم السريع من المشهد السياسي

بورتسودان: السوداني

أشاد القيادب البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر بكلمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال السودان، ووصفها بأنها كانت “وافية كافية”، وأضاف السر تعليقًا على الخطاب قائلاً: “يجب أن لا نعود إلى الوراء، ويجب أن نمضي معًا، نحو السودان الجديد الحر الديمقراطي المستقل والمدني، الذي يستحقه شبابنا وشعبنا، ويحرسه جيشنا وأبطالنا، ويليق بآبائنا المؤسسين”.

وقال السر في تغريدة على منصة إكس، إن الدعم السريع سيخرج من المشهد بصورة نهائية، مشيراً إلى أن جدة ستكون منبراً لوقف إطلاق النار والقاهرة ستكون منبراً للحوار، وتوقع أن يكون العام 2025 عام سودنة الحلول للأزمة السودانية.

وتوقع أن يتم خلال هذا العام خروج قوات الدعم السريع من المشهد السياسي بصورة نهائية، وقال: سوف يسبق ويمهد لخروج الدعم السريع النهائي من المشهد سحب جهات عديدة دعمها وتأييدها الذي كانت تقدمه للمليشيا.