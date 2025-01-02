مجلس السيادة يؤكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين

بورتسودان: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لمستحقيها، لا سيّما في مناطق النزوح واللجوء بالولايات.

وأمّـن جابر لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم، وفد عموم قبيلة البطاحين برئاسة الناظر منتصر خالد طلحة، على أهمية تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، متعهداً بدعم النازحين والعائدين طوعاً وتقديم الخدمات الضرورية لهم.

من جانبه، أوضح ناظر عموم قبائل البطاحين في تصريح صحفي، أنّ الوفد اطلع عضو مجلس السيادة على كافة الاحتياجات الإنسانية والخدمية التي تحتاجها معسكرات ومناطق النزوح ممثلةً في الغذاء والإيواء والدواء، فضلاً عن الاحتياجات الضرورية لمجابهة فصل الشتاء.