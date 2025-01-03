والي القضارف يطالب بإجراء المحاكمات الناجزة والفورية للجناة المهربين للذخائر لمحلية باسندة

القضارف: الطيب علي

طالب والي القضارف المكلف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، الجهات المختصة، بإجراء المحاكمات الناجزة والفورية للجناة المهربين للذخائر لمحلية باسندة باعتبار أن ما قاموا به يعتبر من الجرائم التى تهدد الأمن القومى فى ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

ووقف والي القضارف ووالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، وعدد من القادة العسكريين على الإنجاز الكبير الذي حقّقته الفرقة الثانية مشاة والمتمثل فى ضبط (75) ألف طلقة من ذخائر الكلاشنكوف والقرنوف محملة على متن عدد من اللواري كانت فى طريقها من ولاية كسلا إلى محلية باسندة.

وأشاد والي القضارف المكلف بالعمل الجبار الذي حققته قوات العمل الخاص بقيادة الفرقة الثانية مشاة.