مدير مصرف البلد بالقضارف يدعو إلى استيعاب شرائح المعاقين في القطاع المصرفي وربط التطبيقات البنكية

القضارف: الطيب علي

دعا مدير مصرف البلد فرع القضارف، سر الختم حسين، إلى أهمية استيعاب شرائح المعاقين في القطاع المصرفي لجهة ما تمثله من دمج لتلك الفئة.

وطالب في تصريح لـ(السوداني) بربط التطبيقات البنكية للمصارف وعدم حصر عملية التحويلات في التطبيقات البنكية، إلى جانب الاستفادة من أنظمة التحويلات التي تستخدم فيها الهواتف العادية أُسوةً بالعديد من الدول الأفريقية في الإقليم.

وأشار إلى أن نظام سراج للتحويلات الفورية يعمل بكفاءة بالرغم مما عليه من ضغط.

وأكّد أنّ قرار استبدال العملة جاء في ظروف استثنائية تتمثل في خروج المحول القومي للبنوك، علاوةً على غياب الصرافات الآلية وتعطل نقاط البيع، وزاد: إنه في حال كانت تلك الخدمات متوفرة فإن المشروع نجاحه سيكون أكبر مما هو عليه الآن.

وأوضح أنّ الغرض من استبدال العملة جذب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي ما يحقق الشمول المالي، ونوه إلى أنّ القطاع المصرفي تأثر كثيراً بالحرب.

وأشار إلى أن القضارف تحتوي على كتلة نقدية كبيرة جداً، لكن هناك قطاع واسع من الجمهور يعتمد على الأوراق النقدية (الكاش)، داعياِ إلى الاستفادة من قرار استبدال العملة والاعتماد بشكل كبير على الحسابات البنكية.

ولفت إلى أن وجود الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يمكن الدولة من توظيف التمويل للقطاعات المنتجة، مما ينعكس على تحقيق التنمية.