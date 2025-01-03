مجلس الأدوية: أكثر من 227 مليون دولار حجم استيراد الأدوية خلال العام 2024م

القضارف: الطيب علي

كشف المجلس القومي للأدوية والسُّموم، عن وجود تحسُّن ملحوظ في مجال الإمداد الدوائي، حيث بلغ استيراد الأدوية أكثر من 227 مليون دولار خلال العام 2024م.

وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الوفرة الدوائية من خلال إصدار المجلس لعددٍ من الرخص الجديدة وتوسعة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

والتقى الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د. علي بابكر، بمدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الفريق د. عبد الله محمد الحسن، وبحضور أمين أمانة الرقابة بالمجلس وعددٍ من قيادات الخدمات الطبية والإمداد الدوائي بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

وأوضح الأمين العام للمجلس د. علي بابكر، أنّ اللقاء كان بغرض الوقوف على الوضع الدوائي الراهن وحل الإشكاليات والتحديات كافّـة.

من جانبه، أعرب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة الفريق د. عبد الله محمد الحسن العطا، عن شكره وتقديره لدور المجلس في تسريع تخليص جميع المُعاملات وانسياب وصول الأدوية عبر الاتفاقيات المُبرمة مع دول الجوار لصالح القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وأكّـد على أهمية التّنسيق والتّعاون المُشترك مع المجلس لتحقيق الوفرة الدوائية.

وفي سياقٍ مُتّصلٍ، اجتمع الأمين العام للمجلس بالعاملين بفرع المجلس بولاية الخرطوم واستمع إلى شرح مفصل عن الوضع الدوائي بالولاية والتحديات والإشكاليات الفنية والإدارية التي تواجه الفرع.

ووجّه الأمين العام للمجلس د. علي بابكر بضرورة التوسُّـع في عدد الصيدليات لتغطية أكبر عدد من السكان بالولاية، وذلك بهدف توفير الخدمات الصيدلانية بالقرب من سكن المواطنين.

وأكد على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات فتح الصيدليات الجديدة وشركات الاستيراد والتوزيع لتحقيق الوفرة الدوائية.

وأشار إلى أهمية التنسيق وتفعيل العمل المشترك مع شركاء الصحة وأمانة الرقابة بالمجلس، وضرورة رفع تقارير عن وضع الصيدليات والدواء المهرب ومواصلة الجهود لترتيب أوضاع المجلس بالولاية.

وفي ختام الجولة، قام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم بزيارة تفقدية لعددٍ من الصيدليات وشركة التوزيع للوقوف ميدانيًا على نسبة توافر الأصناف الدوائية وتحديد الحوجة لمعالجتها.

فيما أكّـد الصيادلة العاملون بتلك المؤسسات الصيدلانية على وجود تحسُّن كبير في الوفرة الدوائية.