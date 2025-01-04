الأورطة الشرقية: تسليحنا وتدريبنا ومؤننا من إريتريا.. وجميع قواتنا اندمجت في الجيش وتحصّلت على نمر عسكرية

متابعات: السوداني

قالت قوات الأورطة الشرقية، إن جنودها متمركزون في مناطق العمليات وتعمل بتنسيق تام مع القوات المسلحة السودانية، وإنّ السلاح الإريتري الذي بحوزتهم لا يمكن أن يوجهوه ضد السودان.

ودافع القائد العام للقوات الأمين داؤود، عن تسليحهم وتدريبهم من قبل إريتريا، وقال إنهم ذهبوا إلى إريتريا قبل إعلان الاستنفار بالسودان، وأضاف: “كان الخيار أمامنا إما أن نتدرب في إريتريا أو ننتظر الدعم السريع ينهبنا داخل منازلنا”.

وأشار داؤود خلال ــ مؤتمر صحفي لهم بالعاصمة المؤقتة بورتسودان اليوم السبت، أنهم سيعملون بعد الحرب على تجريد شرق السودان من أي سلاح ــ عدا سلاح القوات النظامية.

وأكد أن قواتهم اندمجت في الجيش وتحصلت على نمر عسكرية، وأنها قوات تعبر عن رؤيتهم هم ولا تمثل شرق السودان كما لا تمثل أي مكون قبلي بالشرق.

وبشأن الجهة التي تدعم قواته، أوضح قائد الأورطة الشرقية، أنّ الجيش لم يدعم قواته ويتحصلون على تشوينهم من إريتريا، ومضى في القول: “إريتريا أدتنا زيت وعدس وأرز وحتى الآن عايشين عليه”.

وَقَلّلَ من مخاوف البعض بشأن انتشار السلاح بشرق السودان، وقال إنهم يعملون بتنسيق مع الجيش وبأوامر مباشرة منه، وأضاف: “أطمئن كل الناس؛ الجيش السوداني سيبتلع أي قوات تتمرّد عليه”.