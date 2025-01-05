البرهان يرحب رسمياً بمبادرة أردوغان

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران بحضور السفير علي يوسف وزير الخارجية، وسفير تركيا لدى السودان.

وأوضح السفير علي يوسف في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان وتركيا ومجالات التعاون المشترك، مبيناً أن اللقاء تناول أيضاً المبادرة التركية التي كان قد تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس مجلس السيادة.

مبيناً ان المبادرة في إطار تحقيق السلام في السودان، مؤكداً ان رئيس مجلس السيادة رحب بهذه المبادرة وطلب من الوزير التركي نقل هذا الترحيب للرئيس رجب طيب أردوغان ولوزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة هذه المبادرة.

وقال السفير علي يوسف إن نائب وزير الخارجية التركي عقد خلال زيارته عدة لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي، مبيناً أن الزيارة تعد مهمة حملت أشواق تركيا حكومة وشعبا تجاه السودان وشعبه.

وقال وزير الخارجية إن هذه اللقاءات تطرقت للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مضيفاً أن الوزير التركي قال إن بلاده بصدد افتتاح بنك تركي في بورتسودان للإسهام في تقوية وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة، بجانب افتتاح مقر لمنظمة العون التركي والتي تعنى بتقديم المساعدات التنموية والإنسانية في شتى دول العالم.

وكشف عن أن هناك ٣ بواخر تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للسودان.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه الزيارة للوزير التركي سيكون لها ما بعدها فيما يلي دعم العلاقات بين السودان وتركيا.

مبيناً أن المبادرة التركية يمكن أن تقود لجهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان.

من جانبه، أعرب مبعوث الرئيس التركي، عن سعادته بزيارة السودان، مبيناً أنه عقد لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي، وقال إنها كانت لقاءات مثمرة وإيجابية وقدم تهانيه لحكومة وشعب السودان بمناسبة الذكرى ٦٩ للاستقلال، مبينا أن تركيا والسودان يتقاسمان قيما تاريخية مشتركة.

مؤكداً على ضرورة سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى دعم بلاده لجميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية.

وقال إن بلاده تبذل جهودا مقدرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مبيناً أن مدخل تركيا لإنهاء الحرب في السودان واضح ويرجع الفضل في ذلك للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن ما تقوم به بلاده هو عملية تتطلب تضافر الجهود ومن ثم العمل على جمع الفاعلين الإقليميين والتغلب على الصعوبات في قضية إنهاء الصراع بالسودان.

وأضاف أن وجود السفارة التركية بالسودان منذ اندلاع الحرب وممارسة عملها ببورتسودان يعد دليلاً على عزم تركيا للوقوف بجانب السودان وشعبه.

وأوضح نائب وزير الخارجية التركي أن وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) تعمل حالياً على إعادة فتح مكاتبها في بورتسودان بجانب افتتاح فرع للبنك الزراعي التركي.

وأشار إلى إسهامات وكالات الغوث التركية الحكومية وغير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني. فضلاً عن الحفاظ على المستشفى التركي في نيالا والذي يعمل حالياً ويقدم خدماته للمواطنين.

وكشف الوزير عن ٣ بواخر تركية وصلت بورتسودان وهي تحمل ٨ آلاف طن من المساعدات الإنسانية.