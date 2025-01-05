وفاة (٤) وإصابة (٤٣) شخصاً في قصف للمليشيا بأم درمان وشرق النيل

الخرطوم: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع، قصفها الممنهج ضد المواطنين المدنيين بأم درمان ومحلية كرري وشرق النيل، وأدى القصف الذي نفذته المليشيا اليوم إلى وفاة (٤) أشخاص وإصابة (٤٣) آخرين إصابات متفاوتة تم إسعاف (٢٢) مصاباً إلى مستشفى النو التعليمي لتلقي العلاج و(٧) مصابين إلى مستشفى أبوسعد و(١٤) مصاباِ إلى مستشفى البان جديد.

وأدان د. فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين العزل بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم، واستنكر الاعتداء والقصف على ضاحية ود البخيت والذي تسبب في وفاة (٤) مواطنين مدنيين وإصابة (٤٣) آخرين بالأذى والجراح.