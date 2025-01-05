البنك المركزي بالقضارف لـ(السوداني): لا مشكلة في السيولة ونجاح عملية استبدال العملة ولا اتجاه للتمديد

القضارف: الطيب علي

أكد بنك السودان المركزي فرع القضارف، نجاح عملية استبدال العملة، في وقت نفى فيه وجود أي مشكلة في النقد أو شح السيولة. وقال إن الأموال كانت بطرف المواطنين وحالياً هي داخل الجهاز المصرفي، فيما استبعد أيِّ اتجاه لتمديد فترة الاستبدال.

وقال مدير بنك السودان فرع القضارف عبد الله جمال الدين تكرون لـ(السوداني): لا توجد مشكلة في السيولة، كما أن تحديد مبلغ (200) جنيه للسحب يومياً هو سقف وليس حقاً يمكن أن يسحبه المواطنون يومياً وأن ذلك المبلغ كمصاريف يفي بالحوجة، مشيراً إلى وجود الوسائل الأخرى للدفع (التطبيقات البنكية).

ونوه إلى أن هناك ممارسات خاطئة في حفظ النقود داخل الأرض ما يعرضها للتلف.

وأكد أن المصارف التجارية تتلقى من بنك السودان يومياً الفئات النقدية الجديدة من العملة، وذلك حسب حجم ودائعها ورواجعها من النقد إلى جانب الكثير من المعايير الأخرى، وإن بنك السودان مستمر في ضخ الأموال وهي تفي بالاغراض.

ونوه إلى صدور قرار من بنك السودان المركزي بربط البنوك عبر التطبيقات المصرفية مع بعضها وأن الإدارات المختصة تعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك الربط، وتابع: قد تكون هناك بعض الأسباب التي تؤدي للتأخير ولكن كافة التطبيقات تمضي لتحقيق الشمول المالي.

كما أنّ بنك السودان أصدر منشوراً للمصارف بقبول كل المستتندات لفتح الحسابات حتى في حال كانت منتهية الصلاحية، كما تم ربط البنوك بالسجل المدني، مشيراً لتراجع حدة الازدحام على أبواب المصارف حالياً.

وحول تهديد موسم الحصاد بسبب عدم تلقي المزارعين للمبالغ الكافية لصرفها للعمالة، قال إنهم على مستوى اللجنة العليا لاستبدال العملة بالولاية قاموا بطرح تلك المشكلة للجنة العليا لاستبدال العملة ببورتسودان، معرباً عن أمله في حدوث استجابة أو الوصول لحل خلال الفترة المقبلة.