وزارة المالية تشرع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحصيل الرسوم الحكومية عبر النظام المصرفي

بورتسودان: السوداني



شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (150) الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة عبر النظام المصرفي والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل ذلك.

وتم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية وتم – في الاجتماع الموسع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ومشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه ووكيل وزارة المالية ومديري البنوك بمقر الوزارة اليوم – الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك على تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المذكورة بمدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.

كما تم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كافة الإيرادات من 1% إلى 0.5%، وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من العملاء المعنيين بإيداع الأموال طرفها لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.

وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة المواطن وضمان انسياب استحقاقات الحكومة في حسابها في الوقت المطلوب.

فيما أبان وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم أن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات ويمثل خطوة في اتجاه الشمول المالي؛ مشيراً إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يعمل حتى الآن، ما حدا بالوزارة لفتح حساب حكومي في خمسة مصارف تجارية ذات انتشار واسع وتملك محولات خاصة هي بنك الخرطوم، فيصل الإسلامي، أمدرمان الوطني، المزارع والبركة.

وأمّن نائب محافظ البنك المركزي محمد عثمان، على أهمية ما تم الاتفاق عليه في تسهيل انسياب الإيرادات الحكومية بما يمكن وزارة المالية من الاضطلاع بأعباء الاقتصاد الكلي على الوجه الأكمل ومقابلة كافة الالتزامات الحكومية في وقتها المحدد.