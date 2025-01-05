القوة المشتركة تستولى على إمدادات عسكرية في طريقها للمليشيا في المثلث الحدودي

الخرطوم: السوداني

قطعت القوة المشتركة، الطريق لإمدادات عسكرية ولوجيستية في مثلث الحدود السودانية – الليبية – التشادية كانت في طريقها إلى مليشيا الدعم السريع، شملت الإمدادات أسلحة متطورة وذخائر ومواد تموينية، بجانب وقود سيارات.

وتمكنت القوة المشتركة من القبض على أفراد مقربين من قيادة المليشيا.

وأكد بيانٌ للناطق الرسمي باسم القوة المشتركة المقدم أحمد مصطفى،

اليوم الاثنين، أنهم لن يتساهلون في دخول أي أسلحة إلى المليشيا عبر الصحراء وكافة مناطق تواجدهم، إذ تراقب القوة المشتركة عن كثب الحدود السودانية – الليبية – التشادية.