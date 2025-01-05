أمين عام مجلس الأدوية يوجه برفع مقترح لإنتاج مصل العقارب بالولاية

الشمالية: الطيب علي

وجه مجلس الأدوية والسموم برفع مقترح لحكومة الولاية الشمالية، لبناء مصنع لإنتاج مصل العقارب بالولاية، بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية وشركاء آخرين، وذلك لكون إنسان الولاية يعاني من كثرة لدغات العقارب والتي تؤدي لوفاة العديد منهم.

وأكد الأمين العام للمجلس د. علي بابكر، على ضرورة حل الإشكاليات الفنية المتعلقة بإصدار رخص جديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة بالشمالية توطئةً لبدء الترخيص للعام الجديد.

وكان الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسُّموم د. علي بابكر، اجتمع بمدير فرع المجلس بالولاية الشمالية د. ياسر بشرى والعاملين بالمجلس، وناقش الاجتماع سير العمل خلال الفترة الماضية وموقف الوفرة الدوائية بالولاية.