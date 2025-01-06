الجمعية السودانية للأمم  المتحدة تنعى الأستاذة نفيسة أحمد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العظيم…

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم رئيس الجمعية السودانية للأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم، وكافة أعضاء ومنسوبي الجمعية بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله

الدكتورة نفيسة أحمد الأمين

عضو الجمعية، والتي لبت نداء ربها في الخامس من يناير ٢٠٢٥ بمدينة الرياض- المملكة العربية السعودية.

إن الجمعية السودانية للأمم المتحدة إذ تنعى فقيدة الوطن واحدى منارات السودان السامقة فإنها تستذكر أدوارها الوطنية وحياتها الحافلة بالإنجاز والمشاركات والمساهمات في ضروب العمل العام التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية، وسجلها المشرف كرائدة للعمل النسوي الذي انخرطت في مساراته في الخمسينيات عقب تخرجها من كلية المعلمات فكانت احدى مؤسسات الاتحاد النسائي السوداني، واستمر كدحها عبر عقود طوال في النشاطات المتصلة بترقية وضع المرأة وحقوقها، وامتد نشاطها خارج الحدود فكانت من مؤسسات ورئيسة جمعية النساء السودانيات بالمملكة المتحدة، وقد تولت الأستاذة نفيسة أحمد الأمين منصب نائب وزير الشباب عام ١٩٧١ كأول سودانية تعمل في قمة جهاز تنفيذي، ولئن نذرت الفقيدة العزيزة سنوات عمرها في خدمة الوطن والمرأة والمجتمع السوداني فانها قد اهتمت ايضاً بتوثيق المسيرة النضالية للمرأة السودانية حيث قامت بتأسيس وحدة لهذا الغرض بجامعة الأحفاد، ويعد كتابها (ابنة النور – ملامح من الحركة النسائية فى نصف قرن ١٩٤٧-١٩٩٧) احدى المراجع القيمة والهامة في هذا الشأن، وقد شاركت الأستاذة نفيسة أحمد الأمين ضمن العديد من الوفود البرلمانية والنسوية في المؤتمرات المتصلة بقضايا المرأة وغيرها التي نظمتها منظمات أقليمية ودولية، وطوال سنوات عضويتها بالجمعية السودانية للأمم المتحدة لعبت الأستاذة نفيسة أحمد الأمين دورا بالغ الأثر في اثراء عمل ونشاطات الجمعية من واقع خبراتها وتجاربها الثرة.

برحيل الفقيدة العزيزة يفقد الوطن احدى الرموز القومية الكبرى لكنها ستبقى مغروسة في أرضه الهاما ونموذجاً ونورا وصوتا هاديا للكمال والوئام والإنسانية… العزاء للوطن المكلوم ولشعبنا ولأسرتها وذويها ورفيقات دربها وطالباتها وعارفى فضلها وجامعة الأحفاد ومنتدى أم درمان ونادي المريخ، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويحسن قبولها مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً…

إنا لله وإنا إليه راجعون