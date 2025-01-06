المجلس القومي للمهن الطبية: توريد أكثر 400 مليون جنيه و278 ألف دولار في حساب الحكومة

بورتسودان: الطيب علي

تعهّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بمعالجة المعوقات التي تعترض أداء المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية. فيما بلغت جملة الإيرادات التي أودعها المجلس في حساب الحكومة العام أكثر من 400 مليون جنيه من معاملاته داخل البلاد و278 ألف دولار من الخارج.

ووافق وزير المالية خلال لقائه وفد المجلس برئاسة أمينه العام بالوزارة، على مُقترحات الحلول المقدمة من المجلس.

كما أثنى على جهوده في استقرار الممارسين للمهن الطبية والصحية خلال فترة الحرب وإتاحة تقديم الخدمة المطلوبة لهم داخل وخارج البلاد، ودعا لبذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء بما يتّسق وأهمية دور المجلس في القطاع الطبي والصحي.

من جانبه، استعرض الأمين العام للمجلس د. زكي محمد البشير، تقرير أدائه خلال فترة الحرب، وأبان أن المجلس امتصّ الصدمة الأولى وباشر مهامه واستعاد بياناته الأساسية منذ يوليو 2023م واستطاع تقديم خدماته لحوالي 126 ألف ممارس داخل وخارج البلاد، وبلغت جملة الإيرادات التي أودعها المجلس في حساب الحكومة العام خلال الفترة المذكورة أكثر من 400 مليون جنيه من معاملاته داخل البلاد و278 ألف دولار من الخارج. ووعد د. زكي بدعم أبناء شهداء معركة الكرامة من الممارسين.

يُشار إلى أن وفد المجلس ضم المدير التنفيذي مدير المراكز الخارجية والمسجل العام وممثل شؤون الولايات والمستشار القانوني.