ضمن مشروع الإسعاف القومى.. الصحة تسلم ولاية القضارف أربع عربات إسعاف

القضارف: الطيب علي

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، اليوم بساحة أمانة الحكومة بحضور وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي د. أحمد آدم بخيت وعدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية وبعض المسؤولين، دشن عدد أربع عربات إسعاف تسلمتها الولاية من وزارة الصحة الاتحادية ضمن مشروع الإسعاف القومى.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية د. أحمد الأمين؛ أن هذه الدفعة من عربات الإسعاف سيتم توزيعها على الطرق القومية بالولاية بمناطق المقرح والشقراب ومحطة الزيرو وكساب للتعامل مع مصابى الحوادث المرورية وسرعة إسعافهم وإنقاذ أرواحهم، مؤكدًا أنه قد تم التنسيق مع شرطة المرور السريع وتوفير أرقام هواتف للتواصل حال وقوع أى حادث مروري يتطلب تدخل الإسعاف.

من جهته، تقدم الوالي بالشكر لوزارة الصحة الاتحادية على مد الولاية بعربات الإسعاف التي ستسهم في تقليل الخسائر البشرية وإنقاذ أرواح مصابي الحوادث المرورية عبر نقلهم إلى المستشفيات على وجه السرعة.