جمال الوالي ينعي د. عبد العزيز عثمان

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

ينعي ناشر الصحيفة السيد جمال الوالي، عند الله تعالى

د. عبد العزيز عثمان

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضيا، بعد معاناة مع المرض.

لقد كان الفقيد سمح الخصال طيب الخلق، ذا همة عالية في فعل الخيرات، كرّس حياته للعمل العام، ووضع بصمته في قطاع الاتصالات، إذ نقل السودان إلى مقدمة الدول العربية في عهد ثورة الاتصالات.

تغمده الله بواسع رحمته وجعل مرضه كفارة له من كل ذنب وسوء، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)