صحفيون سودانيون يطالبون نقابة الصحفيين بالخروج من تنسيقية (تقدم)

بورتسودان: السوداني

دفع عشرات الصحفيين في السودان، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين المنتخبة، مطالبين بإنهاء تواجدها ضمن تحالف تنسيقية القوى المدنية (تقدم) والابتعاد بالجسم النقابي عن أي شبهات انتماء سياسية.

ووقّع (100) من أعضاء نقابة الصحفيين على المذكرة التي أُرسلت نسخ منها إلى النقيب ومسؤولي المكتب التنفيذي ومجلس النقابة؛ وذلك قبيل اجتماع مرتقب للمكتب التنفيذي ينتظر أن تناقش فيه المذكرة ويبت فيها.

وطالب الموقعون بأن “تمتنع النقابة بصفتها الاعتبارية” عن الانخراط في أي تحالف، أو اصطفاف سياسي، كما هو حادثٌ الآن بمشاركة النقابة ضمن تحالف تنسيقية القوى المدنية (تقدم).

كما شدّدت المذكرة على ألا تشارك النقابة في اي تحالف “سياسي” آخر، راهناً أو مستقبلاً، تلافياً لتأثير ذلك على حيادها واستقلاليتها وعلى الدور المرجو منها.

وأكد الصحفيون الالتزام بقيم الحرية وحرية الصحافة والتعبير وحقوق الصحفيين وحقوق الإنسان.

وبالنظر إلى الظرف الوطني الحالي، وفقاً للمذكرة – يبقى دور النقابة محورياً في الوقوف على مسافة واحدة من القِوى والكتل السياسية، حرصاً من الصحفيين على أن يكون العمل النقابي نقابياً صرفاً، يتقاطع مع السياسة، من موقع الحفاظ على حقوق الصحفيين وصيانة حرياتهم وعملهم والدفاع عن الحقوق بشكل عام، لكنه لا ينخرط في تحالفاتها وتجاذباتها.