أمريكا تفرض عقوبات على قائد المليشيا حميدتي.. وتؤكد ارتكاب المليشيا إبادة جماعية في دارفور

واشنطن: السوداني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ المليشيا ارتكبت إبادة جماعية في دارفور أثناء الحرب.

بالإضافة إلى العقوبات على حميدتي، فرضت واشنطن كذلك عقوبات على 7 شركات وفرد واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع.

وقال بيان أمريكي مساء اليوم: “لا تزال قدرة قوات الدعم السريع للحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل تؤجج الصراع في السودان. شركة كابيتال تاب هولدينغ (Capital Tap Holding L.L.C)، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قدّمت المال والأسلحة لقوات الدعم السريع”.