المريخ يقيل مديره الفني سوليناس.. وتكليف إبراهومة بالإدارة الفنية

متابعات: السوداني

أصدر مجلس إدارة المريخ، بناءً على توصية المدير الرياضي وبعد جلسات تفاوضية استمرت على مدار ٤٨ ساعة، قرارًا بإنهاء التعاقد مع المدير الفني سوليناس جوفياني وجهازه المعاون، وذلك بعد خضوعه لتحقيقات حفاظًا على حقوق النادي. وبناءً على نتائج التحقيقات وجلسات التفاوض، تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وقال نادي المريح في بيان له، إنّ المجلس وجّه بعودة اللاعبين الموقوفين فورًا إلى التدريبات، وتكليف المدرب العام إبراهيم حسين “إبراهومة” بتصريف مهام الإدارة الفنية مؤقتًا. كما أكد مجلس إدارة النادي، التزامه بحماية حقوق ومكتسبات النادي ضد أي نوع من المخالفات.

يُذكر أنّ مجلس الإدارة، في اجتماعه الأخير، أصدر قرارًا بإعادة النظر في الجهاز الفني، واستمع إلى تقرير المدير الرياضي عن أوضاع فريق كرة القدم، وأمّن على التوصيات التي وردت في التقرير بالسير في اتجاه إعادة النظر في الجهاز الفني وفقًا لمسار قانوني وإداري سليم. واليوم تم إنهاء عقد المدرب والطاقم الفني بالتراضي.