شاهد.. الجيش يسترد مدينة الحاج عبد الله ويكبد المليشيا خسائر فادحة

الجزيرة: السوداني

نجحت القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرون، في استرداد وتحرير مدينة الحاج عبد الله – جنوب ولاية الجزيرة، في معركة استمرت لأكثر من أربع ساعات، نهار اليوم، من دنس مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وأعلن قائد العمل الخاص فتح العليم الشوبلي، ان قوات الشعب الباسلة، كبّدت المليشيا الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ مما أجبر المرتزقة على الفرار مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم.

وقال الشوبلي: “تم تدمير (7) عربات قتالية وعربة C8 تدميراً كاملاً وتعطيل راجمة 40 دليل، واستلام عدد من الأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى هلاك العشرات من مرتزقة مليشيا الدعم السريع”.

وأضاف: “تواصل قواتكم التقدم بثبات وروح معنوية عالية نحو تحقيق الأهداف التي خطط لها، وتؤكد جاهزيتها لخوض معركة الفاصلة مع المرتزقة لاستعادة مدينة ود مدني وكل ولاية الجزيرة.. وطني كل الأرواح لك فداء”.