الخارجية ترحب بالعقوبات الأمريكية على حميدتي وتدعو بقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة المليشيا ورعاتها

بورتسودان: السوداني

رحبت وزارة الخارجية بما. خلصت إليه الحكومة الأمريكية أن مليشيا الجنجويد وحلفاءها قد ارتكبوا جرائم إبادة جماعية في السودان.

ورحبت في بيان اليوم الأربعاء بالعقوبات التي فرضتها على قائد المليشيا، محمد حمدان دقلو، وسبع شركات تجارية تملكها المليشيا في الإمارات ودعت بقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة ضد قيادة المليشيا ورعاتها، وطالبت بأن يكون هناك موقف موحد وصارم من الأسرة الدولية في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية لإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية