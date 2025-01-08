مولانا الميرغني ينعي الحاج سليمان دقق

القاهرة: السوداني

ببالغ الحزن والأسى نعى مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، للأمة السودانية وجماهير الحزب، القطب الاتحادي والقيادي البارز بالحزب والمشرف السياسي لولاية شمال كردفان الحاج

سليمان إبراهيم دقق

الذي وافته المنية اليوم الأربعاء 8 يناير بالقاهرة.

وعدّد الميرغني، مآثر الفقيد ودوره الوطني في الحركة السياسية السودانية، حيث عمل الفقيد مع الأشقاء في تاسيس حزب الأشقاء، ثم الحزب الوطني الاتحادي، وكان من بناة الحزب الاتحادي الديمقراطي، مشيراً لأعماله الجليلة، إذ شغل رئيس الغرفة التجارية لعدد من الدورات باعتباره من رجال المال والأعمال المحسنين الخيِّرين، وأسهم الفقيد في تأسيس وتشييد عدد من الصروح الدينية والخدمية مذللاً بها الصعاب في مجتمعه وقاد مسيرة العمل الرياضي بكردفان وعضوية الاتحاد العام لكرة القدم السوداني بحكمة واقتدار وكفاءة، وكان مشهوداً له من جميع من عرفه وزامله بعفة اليد واللسان ورفعة الأخلاق وطيب المعشر.

وكان الفقيد ضمن الوفد الذي أرسله السيد علي الميرغني في البعثة المشهورة إلى جبال النوبة، وشارك في عددٍ من المهام والبعثات الرفيعة مع مولانا السيد علي الميرغني ومن بعده السيد محمد عثمان الميرغني واكتسب خبرة واسعة في كافة المجالات أهّلته لتمثيل دائرته في الجمعية التأسيسية 1986م، ناقلاً هموم وشواغل أهل دائرته للبرلمان ومدافعاً تطلعاتهم للعيش الكريم والاستقرار والسلام والتنمية.

تغمده بواسع رحمته وأنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء في جنات الخلد، وألهم أهله وذويه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)