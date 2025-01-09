القوات المسلحة: توقيف جنود قتلوا متمرداً تم القبض عليه

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، توقيف جنود قاموا بقتل متمرد تم القبض عليه واعتبر الحادثة سلوكاً فردياً ترفضه أعراف القوات المسلحة.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الخميس: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المتمردين جرى القبض عليه وقتله بواسطة أحد الجنود” .

وتابع البيان: “توضح القوات المسلحة أن هذا السلوك المستهجن يمثل تجاوزاً فردياً ترفضه أخلاقيات وقيم الدين والقانون وأعراف القوات المسلحة، وقد جرى القبض على من ارتكبوا هذا الجرم لمحاكمتهم طبقاً لقانون القوات المسلحة”.

وأكد البيان حرص القوات المسلحة التام والصارم على التقيد بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وعدم مجاراة أفرادنا لتصرفات المليشيا الهمجية وستتم محاسبة كل من يتجاوز حدود القانون من أفرادنا بلا هوادة.