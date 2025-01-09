كهرباء السودان: الجهود متواصلة لإعادة محطة مروي التحويلية للخدمة عقب الاعتداء عليها من قبل المليشيا

كتبت: ابتهاج متوكل

تعرّضت محطة مروي التحويلية لاعتداء غاشم بالمُسيّرات فجر اليوم (الخميس)، وقد أدى ذلك إلى حريق محولات المحطة وملحقاتها والذي أدى بدوره إلى إطفاء جزئي بالمنطقة.

وقالت شركة كهرباء السودان القابضة، إنّ المهندسين والفنيين والعاملين بالمحطة، باشروا العمل على تقييم حجم التدمير الذي أصاب المحطة، وتجرى الآن الجهود الحثيثة لإرجاع المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن وتوفير تغذيات بديلة للمناطق المتضررة.

وأكدت الشركة في بيان لها، على جهود بالعاملين بالمحطة في مكافحة الحريق. والدور الكبير الذي قامت به قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق في زمن قياسي.

وأشارت إلى أنها تطمئن المواطنين بأن الجهود متواصلة بواسطة شركتي النقل والتوزيع لتوفير المعينات المطلوبة وصيانة المحطة وإعادة التيار الكهربائي في أقرب فرصة ممكنة.