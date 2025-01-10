بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

في ذمة الله عاصم علي إبراهيم يونس

فقدت مدينة كسلا اليوم، زينة شبابها، المرحوم عاصم علي إبراهيم يونس، النجل الأكبر لرجل البر والإحسان والرئيس التاريخي لنادي الميرغني كسلا، الزعيم علي إبراهيم يونس. إثر علة لم تمهله طويلاً بمدينة القاهرة. وتم الصلاة على الفقيد بمسجد مصطفى محمود، ووري الثرى بمقابر بلبيس. وسيقام العزاء غداً السبت بمسجد الشاذلية الأحمدية بسور نادي الزمالك بميت عقبة من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة ليلاً.

والعزاء موصول من أسرة العقيد (م) محمد مختار طه، واولاده الأستاذ عطاف محمد والسيد عمرو محمد، لاخوان الفقيد (إبراهيم ومحمد ومؤيد ويزن)، وآل إبراهيم يونس وآل مسعود، ولأسرته الممتدة.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أولاده وأهله الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)