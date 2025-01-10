الجيش و(المشتركة) وأبطال الفاشر يكبدون المليشيا بالمحور الجنوبي الشرقي للفاشر خسائر في العتاد والأرواح

الخرطوم: السوداني

قالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، إن القوات المسلحة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح وأبطال الفاشر كبدوا أمس، مليشيا الدعم السريع ومستنفريها في المحور الجنوبي الشرقي الذين تجمعوا من اتجاهات مختلفة بغرض زعزعة الأمن بالفاشر، مؤكدة أن القوات كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت لهم العديد من المركبات بطواقهما.

وأضافت الفرقة في إيجازها الصحفي اليوم الجمعة أن القوات تصدت كذلك لعدد ثماني مسيرات للعدو كانت تستهدف الدفاعات والارتكازات وبعض الأماكن الخدمية، وأوضحت أن امرأة قد استشهدت أمس وجرح 10 آخرون من بينهم طفلة جراء قصف المليشيا المتمردة لمدينة الفاشر أمس بثلاثة وأربعين دانة من المدفعية الثقيلة.

وأكدت الفرقة السادسة مشاة أن قواتها والقوات المساندة لها صامدة ومتماسكة وتعمل على قلب رجل واحد منفتحة في كل المحاور متقدمة إلى الأمام بخطوات ثابتة.