شبكة أطباء السودان: توقف كوادر طبية عن العمل بمستشفى بشائر لاستمرار اعتداءات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

علق عدد من الكوادر الطبية، نشاطها بمستشفى بشائر الطبي جنوب الخرطوم عقب الاعتداءات المتكررة على الأطباء من قبل الدعم السريع والتي تزايدت في نوفمبر وديسمبر، حيث قتل ممرض وأصيب عدد من الأطباء بطلقات نارية.

وأعربت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الجمعة، عن أسفها لعدم توفير الحماية الكافية للأطباء الذين يقدمون خدماتهم لقطاع كبير من المواطنين خاصة النساء الحوامل والأطفال مع توقف أغلب المستشفيات بولاية الخرطوم وتدميرها ونهبها من قبل الدعم السريع، حيث يجبر المسلحون الأطباء لعلاج جرحى أفراد الدعم السريع في ظل عدم وجود معينات طبية، وفي حال تعذر توفير الخدمات الطبية لهم يبدأون في إطلاق النار تجاه الكوادر الطبية بصورة عشوائية، مما أجبر منظمات دولية للخروج وتعليق نشاطها بالمستشفى.