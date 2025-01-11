النمير رئيس نادي المريخ يهاجم ويتوعّـد اللاعبين ويتهمهم بالتواطؤ!

القاهرة: السوداني

شَـــنّ رئيس نادي المريخ السوداني، عمر النمير، هجوماً شديداً على لاعبي النادي، إثر النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً في الدوري الموريتاني.

واتّهم النمير، اللاعبين بالتقاعس والسلبية. وقال في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (المريخ بمن حضر، ربنا سبحانه وتعالى قال “وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ” وأنا لست ند لله سبحانه وتعالى جل في علاه، لكن كل من يتعالى على المريخ سيباع أو يشطب أو يجمد.. تتمردوا على منو؟ ولي شنو؟ عندنا زمن كتير والأجانب جاهزين وأنا جاهز!! الإجازات كلها اترفضت لأنه دي فترة استحقاقات والناس الحرشوكم ما حينفعوكم بحاجة، هناك عقاب وعقاب سيطال الكل).

وأضاف النمير: “لديك مستحقات وعليك التزامات، انت أخذت مستحقاتك كاملة فعليك أن تؤدي واجباتك.. المريخ ليست مؤسسة خيرية”.

ومضى في القول: (نحنا المريخاب لازم نكون يد واحدة.. الزعيم سيظل الزعيم رغم أنف الحاقدين).