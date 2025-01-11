المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يهنئ الجيش بالانتصارات العسكرية وتحرير مدني

متابعات: السوداني

تقدم المكتب القيادي للتجمع الاتحادي، بالتهنئة للقوات المسلحة السودانية على الانتصارات العسكرية التي تحقّقت في محور ولاية الجزيرة ضد مليشيا قوات الدعم السريع، وتحرير مدينة مدني اليوم.

وقال القيادي في بيان له: “هذه المليشيات ارتكبت أبشع الجرائم ضد الشعب السوداني بشكل عام، وضد سكان ولاية الجزيرة بشكل خاص، من تعذيب وإهانة وتهجير قسري وقتل واغتصاب وإبادة جماعية وانتهاكات غير إنسانية”.

وثمّن المكتب القيادي هذا الإنجاز العسكري، وأكد موقفه السياسي الثابت بإدانة القتل والاغتيالات خارج القانون، ويدعو قيادة الجيش إلى التمسك بالعدالة وسيادة القانون وصيانة حقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.

وأضاف: “نحن في المكتب القيادي نميز بوضوح بين معارضتنا لدور القوات المسلحة في السياسة، وبين دعمنا لدورها المهني في حماية الوطن. يدعو المكتب إلى حوار سوداني شامل، تشارك فيه القوات المسلحة، بهدف تحقيق سلام دائم يعكس أهداف ثورة ديسمبر المجيدة: الحرية، والسلام، والعدالة. وفي ذات السياق، يشدد المكتب القيادي على أهمية تشكيل جيش وطني موحد ومهني تُدمج فيه كافة المليشيات والحركات المسلحة، لضمان استقرار السودان وبناء دولة ديمقراطية تعددية تسود فيها العدالة والمساواة والحرية”.