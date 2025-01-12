وزير التربية يدشن بداية كنترول الشهادة الثانوية

عطبرة: السوداني

دشّن وزير التربية والتعليم المكلف د. أحمد خليفة عمر ّ صباح اليوم بمدينة عطبرة، بداية العمل في كنترول الشهادة الثانوية مرحلة تفريغ أوراق الإجابة.

ورحب الوزير بالمعلمين المشاركين في هذه المرحلة من أعمال الكنترول، ووصف امتحانات هذا العام بالملحمة، وقال إنها تحد قبله المعلمون بصدر رحب وتولوا مهمة إنجازه، وشاركوا في جميع مراحله رغم الظروف التي مروا بها جراء حرب المليشيا المتمردة، فمنهم من شُرِّد، ومنهم من تم اعتقاله، ومنهم من قتله، وأضاف: “نوصيكم بمواصلة هذه الجهود في أعمال الكنترول والتصحيح حتى إعلان النتيجة والسرعة في إنجاز العمل، لأنّ كل الأسر السودانية تنظر ثمرة جهدكم”، مشيراً إلى أن المجتمع السوداني يحترم المعلم ويقدره ويعتبره قدوةً، فيجب علينا أن نرسخ هذه القيم لأن السودان يحتاج إلى قدوات.

وهنأ الوزير، القوات المسلحة والقوات المشتركة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة والمستنفرين بالانتصارات التي تحققت في الجزيرة وتحرير مدينة ود مدني، مشيراً الى أن عودتها لحضن الوطن تمثل انتصار عزة وكرامة للشعب السوداني.