الفرقة السادسة مشاة: تدمير ٣ مدافع هاوزر في محيط الفاشر تتبع للتمرد

الخرطوم: السوداني

أعلنت قيادة الفرقة السادسة بالفاشر أن القوات المسلحة مسنودة بالطيران الحربي قد دمرت أمس السبت في محيط مدينة الفاشر عدد ٣ مدافع هاوزر كانت تستخدمها المليشيا في قصف احياء واسواق ومستشفيات مدينة الفاشر، مشيرة الى ان قوات المليشيا قد منيت امس كذلك بخسائر كبيرة في العتاد.

وأضافت الفرقة السادسة في إيجازها الصحفي اليوم ان قوات مليشيا آل دقلو المتمردة قد قصفت امس أحياء مدينة الفاشر بعدد أربع دانات من المدفع ثلاثة وعشرين، الا انها لم تحقق اي هدف، مشيرةً إلى أن مدينة الفاشر كانت قد شهدت امس هدوءاً كبيرا بنسبة (60%) مما مكن المواطنين من قضاء حوائجهم دون خوف، مؤكدةً أن موجات الفرح العارمة قد عمت أرجاء المدينة بمناسبة تحرير مدني السني ورفعت الروح المعنوية لجميع القوات بالميدان وزادتهم قوة وتماسكاً وإصراراً على النصر.