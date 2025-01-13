جهاز المخابرات العامة يُهنئ جموع الشعب السوداني على نصر تحرير مدينة ود مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: “وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”. صدق الله العظيم

إلى الشعب السوداني العظيم،

يتقدم السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسيد نائب المدير العام، وضباط وضباط صف وجنود الجهاز، لجموع الشعب السوداني بالتهاني الصادقة على النصر الذي تحقق في تحرير مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من قبضة مليشيا الدعم السريع المتمردة.

شعبنا الكريم إن هذا الانتصار هو ثمرة صمودكم وتضحياتكم، وبداية مبشرة لتحرير كل شبر من أرض السودان الطاهرة من دنس التمرد والخيانة.

إننا نجدد العهد لله ثم للوطن والشعب بأن نظل أوفياء للعهد، حراساً لهذا الوطن ومقدراته، ساهرين على أمنه واستقراره. ونؤكد لكم أن تحرير ود مدني ليس النهاية، بل خطوة أولى في طريق استعادة كل المدن المغدورة.

وفي هذه اللحظات التاريخية، نتوجه بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين روت دماؤهم أرض السودان، كما نسأل الله أن يربط على قلوب أسرهم، ويعجل بالفرج لأسرانا ويشفي جراح المصابين.

فلنمضِ معاً يداً بيد في معركة الكرامة، ولنكن عوناً لقواتنا النظامية والمشتركة والمستنفرين الذين يسطرون أروع الملاحم من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن.

الله أكبر… المجد للسودان… والخلود للشهداء.

إعلام جهاز المخابرات العامة