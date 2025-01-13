الصحفي عبد الرؤوف طه ينقل الوصع الآن من داخل مدينة ود مدني عقب تحريرها

فجراً انطلقت سيارتنا من الدمازين صوب ود مدني في رحلة تمتد لساعات طويلة، رافقني فيها الزميل الطاهر المرضي والزميل أحمد البصيلي.. طريقنا يمر بتعرجات كثيرة وطرق مهترئة، ومدن تحاول النهوض من تحت ركام الحرب.

الطاهر المرضي شخص قلق بطبيعة الحال، البصيلي رجل هادئ رزين وقليل الحديث.. استمتع بمشاكسة المرضي الذي كان في حالة توجس دائماً من الرحلة وخوف من الطريق، مع كل رأس ساعة أداعب المرضي (انت عارف يا المرضي قالوا الطريق من الحاج عبد الله إلى مدني كلو ألغام الحل شنو؟)، ينفجر البصيلي ضاحكاً وهو يقود العربة بهدوء شديد، اتدخل بشدة (يا حبيبنا اسرع شوية الشارع دا نضيف)، ثم أقود أنا لمسافات قصيرة من أبو حجار إلى سنجة من مدخل مدني إلى حنتوب.

الطريق إلى مدني من الدمازين يمر بعدة مدن مثل ود النيل أبوحجار وسنجة ومايرنو وسنار والحداد والحاج عبد الله والشكابات ثم مدخل مدني.

الحياة تبدو طبيعية من الدمازين إلى سنار، الأسواق تزدحم بالناس في أبوحجار وسنجة ود النيل وجلقني وهارون وشمار ومايرنو.. حركات السيارات والبصات السفرية لا تتوقّـف في هذا الطريق وصولاً إلى سنار.

بعد الخروج من سنار صوب ود الحداد يبدو الطريق مخيفاً، لا توجد حركة غير سيارات الجيش المتجهة صوب مدني، ود الحداد تبدو أفضل حالاً من الحاج عبد الله التي تعاني من خراب كبير، عشرات السيارات المُحطّمة ملقية على قارع الطريق، الأسواق مدمرة، والمحلات التجارية مسروقة، ولا حركة البتة للمواطنين في الحاج عبد الله، تبدأ حركة السكان بمجرد الدخول إلى مناطق الشكابات، العشرات من المواطنين اصطفوا على أرصفة الطريق وهم يهتفون «جيش واحد.. شعب واحد»، ويحملون حافظات المياة لإكرام الجيش، نساء وأطفال يذرفون الدموع في مناطق الشكابة ومدخل مدني.

عقارب الساعة تشير الرابعة عصراً كان موعدنا مع دخول مدينة ود مدني، المدينة التي كانت عنواناً للجمال باتت أشبه بالخرابة التي ينعق فيها البوم، الشوارع مليئة بآثار المعارك من فوارغ الرصاص وروائح البارود، رائحة الموت تفوح من كل مكان عند مدخل الفرقة الأولى، وجدنا عدداً من الجثث، سألنا محدثنا ذكر أنهم قتلى من الدعم السريع.

من الفرقة الأولى توجهنا صوب شارع النيل، وجدنا طائرة الفريق كباشي هبطت توّاً، اُستقبل بواسطة العشرات من الذين فضّلوا البقاء في مدني، بعدها ألقى كباشي خطاباً في ساحة مهبط ترابي للطيران بحي المطار مدني، قبل أن تقلع طائرته الهليكوبتر عائدةً صوب بورتسودان.

مدني المدينة تبدو حزينة بعد أن هجرها أهلها فراراً من جحيم الجنجويد، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا محلات تجارية تعمل، جميع المحلات التجارية وأماكن الترفيه في شارع النيل مدني مُحطّمة، مستشفياتها تحوّلت لحطام، عند مدخل جسر حنتوب غرباً عدد من الجثث المتفحمة، والسيارات القتالية المحروقة، الجيش ودرع السودان والمشتركة وبقية القوات النظامية يتنشرون في كل أنحاء مدني.

أصوات الرصاص الاحتفالية تُسمع في كل أنحاء مدني، وسط أصوات زغاريد نساء فضّلن البقاء في مدني رغم القهر.

حتى تعود مدني كما كانت، فإنها تحتاج لتضافر جهود أبنائها في كل مكان، فالحرب دمّرت كل شئ وسلبت جمال مدني وألقاها وأحالتها إلى مدينة تبكي على ماضيها وتندب حاضرها..!