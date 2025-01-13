كباشي يعقد اجتماعاً مع قادة الفرق العسكرية بمحور الجزيرة

مدني: السوداني

عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اجتماعاً مع قادة الفرق العسكرية بمحور ولاية الجزيرة، حيث استمع إلى تنويرٍ حول مجمل الأوضاع الأمنية والموقف العملياتي وجاهزية القوات المسلحة في كافة المحاور لتحرير البلاد من دنس التمرد والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأشاد كباشي بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون والقوات المشتركة بتحرير مدينة ود مدني وعودتها إلى حضن الوطن.

وقام كباشي بجولة داخل مدينة ود مدني وزيارة كوبري حنتوب، اطمأن خلالها على هدوء واستقرار الأوضاع بالمدينة، والتقى مع المواطنين في لقاء عفوي.