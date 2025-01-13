وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الاقتصادية يصدر إعلاناً بالنشر لعدد (24) متهماً هارباً من أعضاء لجنة التمكين

بورتسودان: السوداني

أصدر وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الاقتصادية، إعلاناً بالنشر لعدد (24) متهماً هارباً، استناداً لنص المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، طالب فيه من الأشخاص المذكورين حسب الكشف المرفق تسليم أنفسهم لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ النشر وهم:

١- الطيب عثمان يوسف

٢- خالد عمر يوسف الأمين

٣- وجدي صالح عبده خليل

٤- زكريا حمزة محمد صديق

٥- خالد محمد بشير حجاب

٦- محمد الفكي سليمان محمد

٧- عوض الكريم عبد الرحمن أحمد

٨- نافع علي محمد الأمين

٩- عوض الكريم بشير عجوبا

١٠- سامي بله إبراهيم

١١- متوكل بشير محمد الحسن

١٢- طه عثمان إسحاق ادم

١٣- عبد الله سليمان عبد الله

١٤- بابكر فيصل بابكر محمد

١٥- فارس يحي محمد صالح

١٦- معاذ محمد عثمان عبد القادر

١٧- محمد صلاح الدين عمر حسن

١٨- سعد الدين محمد أحمد عثمان

١٩- خالد عبد الله إبراهيم محمد

٢٠- صلاح أحمد الحاج مناع

٢١- ايهاب الطيب بله حسين

٢٢- عروة الصادق إسماعيل حمدتو

٢٣- محمد ساتي (بالإرشاد)

٢٤- خالد عبد الباقي (بالإرشاد)

الجدير بالذكر أن الأسماء التي وردت في إعلان النشر لمتهمين هاربين، هم أعضاء في لجنة التمكين وعاملون باللجنة.